Klimowicz' unheimliche Schiri-Beziehung

Lutz Wagner schickt Klimowicz zum vierten Mal vom Platz

213 Bundesligaspiele und vier Platzverweise – die Karriere des Diego Klimowicz weist eigentlich keine Besonderheiten auf. Abgesehen von seiner ganz speziellen Beziehung zum Schiedsrichter Lutz Wagner.

"Und täglich grüßt das Murmeltier" - an diesen Filmklassiker dürfte sich der Argentinier am 5. Dezember 2009 erinnert haben. In der 81 Minute der Bundesligapartie VfB Stuttgart gegen den VfL Bochum traf Klimowicz mit seiner Grätsche nur die Beine seines Gegenspielers Serdar Tasci. Dem Unparteiischen Lutz Wagner blieb nichts anderes übrig, als den Stürmer vorzeitig unter die Dusche zu schicken. Es war nicht die erste Begegnung dieser Art zwischen den Beiden.

Denn alle vier Roten Karten in seiner Karriere zeigte ihm ein und derselbe Schiedsrichter. Doch damit nicht genug: Alle vier Partien endeten 1:1. Den Anfang nahm die unglückselige Beziehung im August 2005, als Klimowicz – damals noch im Trikot des VfL Wolfsburg – im Spiel gegen Borussia Mönchengladbach innerhalb weniger Sekunden Gelb und Gelbrot sah, die erste Gelbe wegen Meckerns, die zweite wegen hämischen Applaudierens.

Noch in der gleichen Saison schickte Wagner Klimowicz ein weiteres Mal vom Feld, nachdem der Argentinier Thomas Baelum vom MSV Duisburg den Ellbogen ins Gesicht gerammt hatte. Teil drei der Klimowicz-Wagner-Saga folgte im Februar 2009. Der Unparteiische aus Hofheim zeigt dem Bochumer im Spiel gegen Arminia Bielefeld die Ampelkarte. Spätestens mit dem folgenden Aufeinandertreffen der Beiden im Spiel des VfL gegen Stuttgart und dem vierten Platzverweis haben sich Lutz Wagner und Diego Klimowicz einen Platz in den Rekordbüchern der Bundesliga gesichert.

Ralf Amshove