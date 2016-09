Überraschungs-Hertha hat Respekt vor Schalke

Coach Dárdai (l.) schwört seine Mannen auf die Partie gegen Schalke ein

Genau wie vergangenes Jahr hatte Hertha BSC kaum jemand auf der Rechnung, doch der erfolgreiche Start macht den Berlinern Hoffnung auf eine erneute Überraschungssaison.

Hertha BSC beweist Humor. "Während alle Hauptstädte in Europa Dienstag und Mittwoch zu tun haben", schrieb der Klub auf seinem offiziellen Twitter-Account, "gönnt sich Berlin 'ne Molle am Späti." Also ein Bier im Spätverkauf. Geht die neue Bundesligasaison so weiter wie bisher, dann ist auch die deutsche Hauptstadt im nächsten Jahr in der Champions League vertreten. Denn Hertha überrascht schon wieder alle.

Während alle Hauptstädte in Europa Dienstag un Mittwoch zu tun haben, gönnt sich Berlin ne Molle am Späti. 🍺 #hahohe #SkyCL #ChampionsLeague — Hertha BSC (@HerthaBSC) 14. September 2016

Vor dem Heimspiel am Sonntag (17:30 Uhr) gegen Schalke 04 stehen die ungeschlagenen Berliner auf Platz zwei der Tabelle - punktgleich mit Rekordmeister Bayern München. Dabei hatte nach der nur mäßigen Vorbereitung, den wenig namhaften Neuzugängen und dem Aus in der Qualifikation zur Europa League kaum jemand Hertha erneut in der Spitzengruppe erwartet.

"Das war ein guter Start, keine Frage", sagte Kapitän Vedad Ibišević bei "Sky", "aber es sind erst zwei Spiele gespielt. Die Saison geht weiter." Auch Sturmkollege Julian Schieber, der mit zwei Treffern als Einwechselspieler zurzeit der Super-"Joker" der Liga ist, meinte im kicker: "Wenn wir jetzt nachlassen, landen wir schnell im Mittelfeld."

Druck liegt bei Schalke

Der erfolgsbesessene Trainer Pál Dárdai dürfte jedoch in der Kabine und auf dem Trainingsplatz dafür sorgen, dass seine Spieler nicht abheben. "Ich werde jetzt keinen Sekt öffnen", hatte der Ungar schon nach dem 2:0 beim FC Ingolstadt gesagt. Dárdai hat nicht vergessen, dass sein Team in der insgesamt starken Vorsaison zum Ende hin stark nachgelassen hat, auch weil im Umfeld zu viel von der Champions League geredet worden war. Sollte Hertha aber auch gegen Schalke gewinnen und damit erstmals in der Klubgeschichte mit drei Siegen in eine Bundesliga-Saison starten, dürfte die Königsklasse bald wieder ein Thema in der Hauptstadt sein.

Den Druck sehen die Berliner aber bei den Königsblauen, die noch punktlos im Tabellenkeller stecken. Schalke reist nach seinem überzeugenden 1:0-Sieg zum Europa-League-Auftakt bei OGC Nice mit Herthas Ex-Trainer Lucien Favre direkt aus Frankreich nach Berlin an.

"Die stehen unter Zugzwang", sagte Ibišević. Der bosnische Torjäger warnte aber zugleich: "Schalke ist trotzdem eine sehr gute Mannschaft mit viel Qualität. Das wird ein hartes Stück Arbeit für uns."

Personell bangt Dárdai um den Einsatz seines Abwehrchefs John Antony Brooks, der sich mit Adduktoren-Problemen plagt. Die zuletzt angeschlagenen Sebastian Langkamp (Rückenprobleme), Per Skjelbred (Oberschenkelzerrung) und Mitchell Weiser (Fußschmerzen) dürften rechtzeitig fit werden.