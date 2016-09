Wolfsburg ohne zwei Stammkräfte gegen 1899

Didavi fehlt den Wölfen gegen Hoffenheim

Schlechte Nachrichten für den VfL Wolfsburg. Coach Dieter Hecking kann am dritten Spieltag in der Partie bei der 1899 Hoffenheim nicht auf die Dienste von Daniel Didavi und Luiz Gustavo zurückgreifen.

Didavi musste sich unter der Woche einer Punktion am Knie unterziehen und wird nicht mitwirken können. Für das Offensivspiel der Wölfe ist der Ausfall des Offensivmanns eine erhebliche Schwächung. In der Auftaktpartie in Augsburg erzielte der 26-Jährige einen Treffer zum 2:0-Sieg und zeigte auch beim Spiel gegen Köln eine gute Leistung.

Auch Luiz Gustavo ist nicht mit von der Partie. Er laboriert an einer Muskelverletzung im Adduktorenbereich. Der Brasilianer kam ebenfalls in beiden Partien zum Einsatz und spielte jeweils über 90 Minuten.