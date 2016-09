Čeferin erneuert Reform-Bestreben

Čeferin möchte sich für die kleinen Klubs einsetzen

Der neue UEFA-Präsident Aleksander Čeferin hat am Freitag abermals sein Bestreben bekräftigt, die Kluft zwischen den armen und reichen Vereinen Europas zu verringern und dafür die Königsklassen-Reform zu überdenken.

"Die Champions League kann sich nicht weiter in diese Richtung entwickeln, da sie sonst ein exklusiver Klub wird", sagte der slowenische Boss der Europäischen Fußball-Union in seiner Heimat.

Die scharf kritisierte Milliarden-Reform der Europapokal-Wettbewerbe, die vor allem die reichen Klubs noch viel reicher macht, war schon am Donnerstagmorgen bei der ersten Sitzung des Exekutivkomitees unter der Leitung des 48-Jährigen in Athen diskutiert worden. "Das größte Problem war, dass lange Zeit nicht informiert und man am Ende vor vollendete Tatsachen gestellt wurde", monierte Čeferin.

Die Reform, die den Top-Klubs in der Champions League ab der Saison 2018/19 unter anderem viel mehr Geld garantiert, war einstimmig vom UEFA-Exekutivkomitee verabschiedet worden. Čeferin sagte, er selbst sei "an der Konstruktion nicht beteiligt" gewesen.