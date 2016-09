Ex-Reds-Coach wollte Bayern-Star

Thiago entschied sich für die Bayern und gegen Liverpool

Als Brendan Rodgers noch Coach des FC Liverpool war, hätte er sich liebend gerne die Dienste eines Mittelfeld-Asses gesichert, das sich allerdings stattdessen für den deutschen Rekordmeister entschied.

Rodgers trainierte die Reds zwischen 2012 und 2015 und ist mittlerweile Coach bei Celtic. Der schottische Klub flog unter der Woche zum Spiel in der Königsklasse nach Barcelona. Es war nicht das erste Mal, dass der 43-Jährige sich rund um das Camp Nou bewegte. "Ich bin regelmäßig hier, um mich in den Jugendmannschaften und Zweitvertretungen von Barça umzuschauen", sagte er gegenüber der spanischen "Sport" und fügte hinzu: "Schließlich war Nolito in der Jugend hier und Soriano spielte in der Reserve."

Auf diese Weise habe er auch jede Menge Spiele der jungen Barcelona-Teams gesehen "und ich mag, wie der Klub arbeitet und welche Werte er vertritt." Bei diesen Sichtungen sei ihm Anfang 2013 auch ein junger Spanier aufgefallen, den er gern an die Anfield Road gelotst hätte: "Ich habe versucht, Thiago für Liverpool unter Vertrag zu nehmen."

Er habe jedoch trotz aller Bemühungen keinen Erfolg gehabt, denn der Mittelfeldspieler hatte sein Herz da schon an einen Bundesligisten verschenkt: "Es klappte nicht, denn er wollte gern bei Bayern unterschreiben." Das tat er dann auch. Thiago spielt seit 2013 beim deutschen Rekordmeister, erzielte in 84 Partien für die Münchner neun Tore und legte 14 Treffer auf.