Pep: Kleine Spitze in Richtung München?

Pep Guardiola ist mit der medizinischen Abteilung in Manchester sehr zufrieden

Beim FC Bayern war das Verhältnis zwischen Ex-Coach Guardiola und der medizinischen Abteilung der Münchner im besten Falle angespannt, anders ist dies offenbar bei seinem neuen Arbeitgeber Manchester City. In einem Interview lobte der Katalane ausdrücklich die Mediziner der Citizens und dürfte damit auch eine kleine Spitze in Richtung Bayern gesandt haben.

David Silva zumindest fraglich, İlkay Gündoğan wohl noch nicht in der Lage, zwei Spiele in Folge aufzulaufen und auch ein Einsatz von Vincent Kompany steht noch auf der Kippe, doch Guardiola sieht bei Weitem nicht schwarz. Vor dem Premier-League-Duell mit dem AFC Bournemouth hob der 45-Jährige vor allem die gute Arbeit seiner medizinischen Abteilung hervor. "Ich bin glücklich mit unserer medizinischen Abteilung - sie sind sehr beeindruckend. Ich kenne nicht alle, aber sie sind sehr professionell in ihrer Arbeit - unsere Spieler sind in guten Händen", so der Spanier.

Zudem betonte Pep erneut, wie wichtig gute Ernährung sei . Nur mit Vitaminen, guter Ernährung und genügend Ruhe sei es überhaupt möglich, elf Monate lang alle paar Tage zu spielen. "Es hilft den Spielern, ihre Karriere zu verlängern. Ansonsten würden sie sich verletzten und andere ihre Positionen einnehmen", ergänzte der ehemalige Barcelona-Akteur.

Die ausgiebige Lobhudelei der medizinischen Versorgung kann durchaus als kleine Spitze in Richtung seines Ex-Arbeitgebers gesehen werden. In München hatte sich Guardiola zuerst mit Mediziner-Legende Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt überworfen, woraufhin dieser seine beinahe 30-jährige Amtszeit als FCB-Arzt beendete, und geriet später beinahe mit dem gesamten Betreuerstab der Bayern aneinander. Angeblich kam es damals sogar fast zu Handgreiflichkeiten. Streitfall war vor allem die nicht endende Verletzungsmisere von Franck Ribéry, an der Pep den Medizinern eine Mitschuld gab.