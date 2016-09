Série A kurios: 19 Teams mit neuem Trainer

Roger Machado musste zuletzt seinen Platz räumen

Das Trainerkarussell ist in Brasilien wieder auf rasanter Schleuderfahrt. Nach dem Rücktritt von Roger Machado bei Grêmio Porto Alegre haben im Spieljahr 2016 schon 19 von 20 Erstligisten ihren Übungsleiter ausgetauscht.

Lediglich der FC Santos vertraut weiter auf Coach Dorival Junior, der mit dem Pelé-Klub in der ersten Jahreshälfte die Staatsmeisterschaft von Sao Paulo gewann und nach 25 Spieltagen in der nationalen Liga aktuell Tabellenvierter ist.

Machado nahm nach dem 0:3 am Mittwoch bei Ponte Preta in Campinas, dem sechsten Spiel in Folge ohne Sieg, selber den Hut. Wie verrückt der Schleudersitz bei Brasiliens Erstligisten jedoch ist, zeigt das Beispiel Argel Fucks, der am Donnerstag bei Vitoria Salvador mit einem 1:0 ausgerechnet gegen Internacional Porto Alegre einen erfolgreichen Einstand gab. Der 42-Jährige war erst im Juli bei Internacional gefeuert worden.

Aber nicht nur schlechte Resultate zwangen die Klubs zu Trainerwechseln. Der SC Corinthians musste nach Brasiliens Debakel bei der Copa América Ende Juni Erfolgscoach Tite an die Selecao abgeben. Der Argentinier Edgardo Bauza verließ den Lokalrivalen FC Sao Paulo, um die Nationalelf seines Heimatlandes nach dem verlorenen Finale der Südamerika-Meisterschaft zu übernehmen.