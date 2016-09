Hoeneß: "Vom BVB können wir einiges erwarten"

Hoeneß sonnt sich im Erfolg der Bayern

Unangefochten und dominant an der Spitze, hohe Siege und kein Ende in Sicht: So gefällt Uli Hoeneß sein FC Bayern. Aber er mahnt auch, dass es ab jetzt erst richtig schwierig wird und warnt zudem vor dem BVB.

"Für unsere Fans ist jedes Bayern-Spiel im Moment ein Traum", schwärmt Hoeneß im Interview in der "Bild". Angesichts eines Torverhältnisses von 20:0 Toren mache sich der ehemalige (und wahrscheinlich bald wieder amtierende) Präsident "wenig Sorgen vor den Spielen, wie es ausgeht."

Allerdings hofft er auch, dass "unsere Spieler wissen, dass diese 5:0 und 6:0 nicht der Alltag sind." Jetzt kämen erst die schweren Spiele mit den Duellen gegen die PSV Einhoven oder Atlético Madrid. Daher sollte man es tunlichst vermeiden, die Tor-Festivals der vergangenen Wochen als Maßstab für die ganze Saison zu nehmen.

In der Bundesliga drohe vor allem weiterhin Borussia Dortmund als ärgster Gegner auf den Titel. "Vom BVB können wir einiges erwarten." Hoeneß erklärt, dass er die Schwarz-Gelben bei der Champions-League-Partie in Warschau gesehen hat und glaubt: "Dortmund wird sich bis zum Ende der Saison sehr stark entwicklen." Thomas Tuchels Team sei zwar sehr jung, aber eben "unheimlich entwicklungsfähig." Insgesamt freue er sich auf den Zweikampf mit dem Revierklub, "denn wir alle wollen auch eine spannende Bundesliga haben", sagte der 64-Jährige und fügte an: "Und ich glaube, diese Spannung wird früher kommen, als wir gerade denken."

Bayern kann bald aus dem Vollen schöpfen

Für Bayerns neuen Coach, Carlo Ancelotti, hat Hoeneß nur lobende Worte über. "Carlo ist ein grandioser Trainer! Carlo ist ein grandioser Mensch! Für mich ist es sehr schön, dass er unser Trainer ist." Ob der Italiener es schafft, endlich die Champions-League-Trophäe nach München zu holen, mochte der ehemalige Manager nicht beantworten und wich aus: "Wir tun gut daran, Schritt für Schritt die Sache anzugehen."

Als Schlüssel zum Erfolg könnte für Hoeneß jedoch das eingespielte Team des Rekordmeisters herhalten. Mit Renato Sanches musste letztlich sogar nur ein Neuzugang integriert werden, denn "Wir haben ja das Gefühl: Mats [Hummels] war nie weg! Der hat sich sofort nahtlos eingefügt." Die Konkurrenz im 23-Mann-Kader freut den designierten Präsidenten. "Jeder macht sich gegenseitig besser." Nach der Rückkehr von Arjen Robben könne man "in den nächsten Wochen aus dem Vollen schöpfen."

Dass von Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge für Frank Ribéry, Robben und Xabi Alonso Vertragsverlängerungen in Aussicht gestellt wurden, mochte Hoeneß nicht kommentieren. "Ich werde mich zu Verträgen nicht äußern." Er betont aber: "Wer mich kennt, der weiß, dass ich bei der Beurteilung von solchen Spielern nie vergesse, was sie für diesen Verein getan haben!"