Bayers Pohjanpalo: "Gute Idee, ihn zu halten"

Pohjanpalo (r.) ist zur Zeit in aller Munde

Joel Pohjanpalo ist 22 Jahre alt und startet nach seinem Joker-Hattrick gegen den HSV zur Zeit in Leverkusen durch. Dass er überhaupt eine Chance bekommen hat, liegt an seinem intensiven Drängen auf Einsätze.

Eigentlich ist Pohjanpalo schon seit 2013 bei Bayer Leverkusen unter Vertrag, war aber unter anderem nach Aalen und nach Düsseldorf ausgeliehen. Dass er nun endlich Bundesliga-Luft schnuppern und sogar in der Königsklasse ran darf, ist für ihn beinahe wie ein Märchen. "Ich glaube, es haben nicht wirklich viele daran geglaubt", sagte der Offensivmann in der "Bild", "es war für mich ein toller Start in der Bundesliga mit den vier Toren als Joker in zwei Spielen. In der Champions League haben wir es leider nicht geschafft, nach der 2:0-Führung gegen Moskau zu gewinnen.

Dabei hat er es vor allem seinem nachhaltigen Engagement und Nachfragen zu verdanken, dass er nun zeigen darf, was er drauf hat. Im Boulevard-Blatt bestätigte er die Gerüchte, dass er vor der Saison zu den Verantwortlichen gegangen ist und darauf hingewiesen hat, dass er mittlerweile drei Jahre bei Bayer unter Vertrag stehe und noch nie gespielt habe. "Gebt mir doch eine Chance!", soll er gesagt haben.

Der Hattrick veränderte sein Leben

"Zum Ende der letzten Saison sagte mir Leverkusen, dass sie die Option auf mich ziehen, dass es aber für mich schwer werden würde. Wir haben dann vereinbart abzuwarten, wie es in der Vorbereitung läuft." Und da es gut für ihn lief, stand die Entscheidung fest, dass er bleiben darf. Nach dem Hattrick gegen den Hamburger SV habe schließlich Manager Jonas Boldt in der Kabine neben ihm gesessen und gesagt: "War eine gute Idee, dich zu halten", berichtete der Finne. Beide hätten danach zufrieden gelacht.

Diese drei Tore hätten schon ein wenig sein Leben verändert, gibt Pohjanpalo zu. "Das war so ähnlich wie nach meinem Hattrick in 2:42 Minuten für HJK Helsinki mit 17 Jahren. Das war in Finnland eine Riesen-Sache." Er weiß aber auch: "Bei so was musst du ruhig bleiben. Sonst kommst du von deinem Spiel ab. Und du musst wissen: Es gibt immer Spiele, in denen du nicht triffst."