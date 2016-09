Hertha muss lange auf Keeper verzichten

Körber (l.) fällt lange aus

Bittere Nachricht für Pál Dárdai und seinen Torwart Nils Körber. Der erst 19-Jährige verletzte sich im Training am Knie und wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Nun ist die Diagnose da.

Hertha-Profi Nils Körber erlitt im Training einen Meniskus-Riss. Die OP am Abend hat er gut überstanden. Gute Besserung, Nils! #hahohe — Hertha BSC (@HerthaBSC) 16. September 2016

Ohne Fremdeinwirkung hat sich Körber einen Meniskussriss zugezogen, das vermeldete der Verein am Wochenende per Twitter. Der Ersatzmann wurde bereits operiert und wird eine lange Reha-Zeit vor sich haben. Die Berliner gaben zwar keine Auskunft über die genaue Ausfalldauer, es ist aber mit mehreren Monaten Pause zu rechnen.

Körber spielt seit der Jugend für Hertha BSC und ist seit 2015 im Profi-Kader des Hauptstadtklubs zu finden. Er kam bisher noch zu keinem Einsatz in der Bundesliga, stand aber am zweiten Spieltag bei der Partie in Ingolstadt als Ersatz für Rune Jarstein bereit. Auch in der letzten Saison durfte der Keeper fünf Mal auf der Bank Bundesliga-Luft schnuppern.