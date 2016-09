5:1 - Barcelona fegt über Leganés hinweg

Der FC Barcelona gewann mit 5:1 gegen CD Leganés

Der spanische Meister FC Barcelona hat in der Primera División dank seines Traumsturms eindrucksvoll zurück in die Spur gefunden. Eine Woche nach der peinlichen 1:2-Heimpleite gegen Aufsteiger Alavés setzten sich die Katalanen am Samstag bei Aufsteiger Leganés klar mit 5:1 durch.

FULL TIME: Barça win 5-1 away at Leganés: Messi (2), Suárez, Neymar and Rafinha the scorers for Barça #FCBlive pic.twitter.com/xtsuZbyRTD — FC Barcelona (@FCBarcelona) 17. September 2016

Die Superstars Lionel Messi, Neymar und Luis Suárez ragten dabei heraus. Dadurch zog der Titelverteidiger in der Tabelle vorerst an Real Madrid vorbei und setzte sich auf Platz eins, die "Königlichen" treten erst am Sonntag bei Espanyol an.

Messi (15.), Suárez (31.) und Neymar (44.) sorgten bis zur Pause für die deutliche Führung, auch die jeweiligen Torvorbereitungen gingen auf das Konto des Trios. Kurz nach dem 2:0 hatte Barcelona-Keeper Marc-André ter Stegen den Anschlusstreffer durch Darwin Machis mit einer starken Parade verhindert (34.).

Das 4:0 erzielte erneut Messi (55.) per Elfmeter - Neymar war im Strafraum gefoult worden. Mittelfeldspieler Rafinha traf mit einem wuchtigen Schuss zum 5:0, bevor Gabriel (80.) per Freistoß den Ehrentreffer für Leganés erzielte.

Mehr dazu:

sid/red