Gomez trifft nicht - Wolfsburg gewinnt nicht

Sandro Wagner im Zweikampf mit Wolfsburgs Yannick Gerhardt. (17.09.2016)

Das Warten auf den ersten Treffer von Mario Gomez im Trikot des VfL Wolfsburg geht weiter. Der Nationalstürmer hätte die Niedersachsen am 3. Spieltag der Bundesliga zum Sieg bei 1899 Hoffenheim schießen können, vergab beim 0:0 aber zahlreiche hochkarätige Chancen.

Durch die Nullnummer bleiben der VfL (5 Punkte) und die TSG (3) weiter ungeschlagen. Für Wolfsburg war es das zweite torlose Remis in Folge. Drei Spiele zum Saisonstart ohne Gegentor hat der VfL allerdings auch noch nie geschafft.

Das Spiel ist zu Ende. Die Wölfe spielen erneut 0:0. #TSGWOB pic.twitter.com/ZelP9lpq4i — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) 17. September 2016

Die 23.295 Zuschauer in der Rhein-Neckar-Arena sahen zu Beginn gefährliche Gastgeber. Nadiem Amiri (4.) und Sandro Wagner (6.) vergaben gleich in den ersten Minuten zwei gute Gelegenheiten zur Führung für die Hoffenheimer, die ohne den langfristig ausfallenden Pirmin Schwegler (Innenbandriss im Knie) auskommen mussten.

Die Gäste, bei denen der Ex-Hoffenheimer Luiz Gustavo und Neuzugang Daniel Didavi fehlten, fanden erst nach einer Viertelstunde besser ins Spiel. Dann allerdings verbuchten die Niedersachsen gleich drei hochkarätige Möglichkeiten in Folge. Zunächst konnten Gomez und sein Nationalmannschafts-Kollege Julian Draxler eine Doppelchance nicht verwerten (17.), anschließend scheiterte Draxler nach Vorarbeit von Gomez an TSG-Torwart Oliver Baumann und der Latte (19.).

Süle mit Beckenprellung vom Feld

Kurz darauf parierte Baumann einen abgefälschten Distanzschuss des agilen Draxler (26.), der vor der Saison eigentlich aus Wolfsburg weg wollte. Auch Innenverteidiger Philipp Wollscheid machte bei seinem Debüt im VfL-Trikot in der ersten halben Stunde eine gute Figur. Obwohl die Tore fehlten, zeigten beide Mannschaften eine gute Vorstellung. Ein Treffer lag auf beiden Seiten in der Luft.

Kurz vor der Pause mussten die Hoffenheimer allerdings einen Schock verdauen, als Nationalspieler Niklas Süle aufgrund einer schmerzhaften Beckenprellung vom Platz musste (36.). Für den Abwehrchef und Silbermedaillengewinner von Rio kam der Ex-Kölner Kevin Vogt.

Wenige Minuten nach dem Seitenwechsel wären die Kraichgauer dennoch fast in Führung gegangen. Mark Uth konnte die große Möglichkeit aber nicht nutzen (54.). Auf der Gegenseite scheiterte Gomez erneut bei einer Doppelchance an Baumann (58.). Nur drei Minuten später verzog VfL-Kapitän Jakub Błaszczykowski nur knapp.

In der 69. Minute war es dann wieder TSG-Angreifer Wagner, der den Ball in aussichtsreicher Position nicht im Tor unterbringen konnte. Das galt auch für VfL-Innenverteidiger Jeffrey Bruma, der nach einer Ecke per Kopf nur die Latte traf (73.).

Beste Spieler aufseiten der Wolfsburger waren Draxler, der in der zweiten Hälfte allerdings abbaute, und Wollscheid. Bei Hoffenheim konnten der starke Baumann und Amiri überzeugen.