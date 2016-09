Guardiola vergleicht De Bruyne mit Messi

Pep Guardiola ist von Kevin De Bruyne begeistert

Pep Guardiola hat bei Manchester City offenbar einen neuen Lieblingsspieler gefunden: den derzeit überragend aufspielenden Kevin De Bruyne. Der spanische Coach verglich den Belgier nun sogar mit Lionel Messi.

"Er ist einer der besten Spieler, die ich je trainiert habe. Messi sitzt allein an einem Tisch. An einen Tisch mit Messi kann man erstmal niemanden setzen. Aber am Nebentisch, da sitzt Kevin – ohne Zweifel", sagte Guardiola nach dem 4:0-Erfolg Citys gegen Bournemouth am Samstag.

De Bruyne hatte mit einem kunstvollen Freistoß durch die Mauer der Gäste hindurch den 1:0-Führungstreffer für die Sky Blues erzielt. Die erneute Klasse-Performance des Spielmachers lobte Guardiola in den höchsten Tönen. "Die Leistung von Kevin war sagenhaft, großartig! Er spielt auf einem anderen Level. Er ist ein fantastischer Fußballer."

Einmal in Fahrt gekommen, kam der ehemalige Bayern-Coach gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus. "Manchmal muss man den Ball direkt weiter passen, manchmal muss man ihn kontrollieren. Manchmal muss man angreifen. Er entscheidet immer richtig", sagte er: "Ich denke, er ist ein ganz besonderer Spieler, einer der herausragt. Ohne den Ball ist er ein Kämpfer; und mit dem Ball, sieht er immer genau, was er tun muss. Wir können uns glücklich schätzen, ihn zu haben."

Von Ungefähr kommen die Lobeshymnen Guardiolas für De Bruyne nicht: Der 25-Jährige ist maßgeblich am perfekten Saisonstart der Citizens beteiligt. In fünf Premier-League-Partien gelangen ihm bislang zwei Treffer und drei Torvorlagen. Auch beim 4:0 in der Champions League gegen Borussia Mönchengladbach gehörte De Bruyne zu den auffälligsten Spielern bei City.