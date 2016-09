United blamiert sich in Watford!

Enttäuscht und fassungslos: Rooney und Ibrahimović verlieren erneut

Schwarze Woche für Englands Rekordmeister Manchester United: Das Starensemble von Teammanager José Mourinho verlor auch das dritte Spiel innerhalb von acht Tagen und musste in der Premier League beim FC Watford mit 1:3 (0:1) als Verlierer den Platz verlassen.

Zuvor hatte die Mourinho-Mannschaft, in Watford wiederum ohne den aussortierten Weltmeister Bastian Schweinsteiger angetreten, gegen den Lokalrivalen Manchester City (1:2) und in der Europa League bei Feyenoord Rotterdam (0:1) verloren. Der Franzose Étienne Capoue (34.) brachte die Gastgeber in Führung. Es war bereits sein vierter Saisontreffer. Ausnahmetalent Marcus Rashford glich in der 63. Minute aus. Doch der Kolumbianer Juan Camilo Zúñiga (84.) und Troy Deeney (90.+5, Foulelfmeter) sicherten Watford den Sieg.

Für Watford hat der Sieg sogar historische Tragweite: Seit dem 16. September 1986 konnten die "Hornets" gegen Manchester United nicht mehr gewinnen.

Ibra glücklos, Pogba an die Latte

Der Ex-Bremer Sebastian Prödl besaß in der elften Minute eine erste große Chance für Watford per Kopf, doch der Ball flog knapp am Pfosten vorbei. Bei United vergab Superstar Zlatan Ibrahimović (22.) eine große Gelegenheit, als er nach einem Abpraller verzog. Uniteds 105-Millionen-Mann Paul Pogba traf aus der Distanz nur die Latte (31.). Watford-Keeper Heurelho Gomes parierte einen Ibrahimović-Kopfball glänzend (79.).

United war mit drei Siegen in die Premier-League-Saison gestartet, hat aber jetzt schon sechs Zähler Rückstand auf den Lokalrivalen und Spitzenreiter City von Coach Pep Guardiola. Ausgerechnet Mourinhos Intimfeind thront souverän an der Tabellenspitze - für den exzentrischen Portugiesen die Höchststrafe.

Der Ex-Dortmunder Henrikh Mkhitaryan, für 42 Millionen Euro Ablöse nach Old Trafford geholt, stand aufgrund einer Muskelverletzung nicht im Kader des Rekordchampions.