Herber Rückschlag für Dynamo im Derby

Fabio Kaufmann wird nach seinemTreffer von den Mitspielern geherzt

Ausgerechnet im Sachsenderby gegen Erzgebirge Aue hat Dynamo Dresden den ersten Rückschlag der Saison kassiert. Das Team von Trainer Uwe Neuhaus verlor mit 0:3 (0:1) gegen die Veilchen und verpasste damit den Sprung auf Platz zwei der 2. Bundesliga. Die effizienten Gäste setzten sich mit ihrem zweiten Saisonsieg vorübergehend aus dem Tabellenkeller ab.

Fabio Kaufmann traf mit einem abgefälschten Schuss in der 32. Spielminute zur Führung für Aue. Die Gäste wurden nun immer frecher und setzten sich per Doppelschlag von Simon Skarlatidis (53.) und Pascal Köpke (54.) deutlich ab. Dem Treffer zum 3:0 ging ein klarer Torwartfehler von Marvin Schwäbe voraus, der Stürmer Köpke den Ball direkt in den Fuß spielte.

Dynamo startete vor 30.274 Zuschauern selbstsicher in die Partie und hatte durch Pascal Testroet die Chance auf die frühe Führung (2.). Dresden setzte den Rivalen unter Druck, doch der Ertrag blieb aus. Stattdessen kämpfte sich die von Trainer Pavel Dotchev glänzend eingestellte Aue-Elf immer besser in die Partie und verdiente sich die Führung zur Pause.

Nach dem Wechsel wurde Dresden, das in Marco Hartmann und Akaki Gogia noch seine besten Akteure hatte, hektisch. Und die effizienten Auer nahmen die Geschenke der Gastgeber dankend an. Mario Kvesić und Kaufmann waren besonders starke Akteure der Gäste.