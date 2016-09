Barça-Legende Laudrup schimpft über Neymar

Neymar ist der am häufigsten gefoulte Spieler bei Barcelona

Während der FC Barcelona am Samstag lockerleicht Gegner CD Leganés mit 5:1 weggefegte, hat sich Michael Laudrup in seiner Eigenschaft als TV-Kommentator zu Wort gemeldet und Neymars Verhalten in der so einseitigen Partie kritisiert. Er habe die Fouls und den Gegner "provoziert", so der Däne.

"Warum nimmst du den Ball in der eigenen Hälfte und dribbelst, ohne abzuspielen?", schimpfte Laudrup über das Verhalten des Brasilianers, der sich beim Kantersieg der Katalanen in Spiellaune zeigte. Doch dem ehemaligen Barça-Star gefiel Neymars Auftritt keineswegs und legte nach: "Beim Stand von 4:0 sollte man nicht herumprahlen."

Neymar, der wegen der Olympischen Sommerspiele in seinem Heimatland den Blaugrana in den ersten Spielen fehlte, steuerte in seinem zweiten Saisonspiel einen Treffer für seine Mannschaft bei und holte gleichzeitig den Elfmeter zum 4:0 heraus.

Auch wegen seiner provozierenden Art Fußball zu spielen, war Barças Stürmer der am häufigsten gefoulte Akteur auf dem Platz. Ganze acht Mal wurde er von seinen Gegnern gelegt. Im Vergleich: Lionel Messi, der mindestens genauso schnell und dribbelstark wie sein Sturmpartner ist, wurde "nur" drei Mal gefoult. Eine Statistik, die Laudrups Worten Nachdruck verleiht.

Laudrup spielte von 1989 bis 1994 in Barcelona und galt damals als einer der weltbesten Mittelfeldregisseure. Er war beim spanischen Renommierklub Teil des "Dream Teams" unter dem damaligen Trainer Johan Cruyff.