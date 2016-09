Wechsel geplatzt: Adebayor giftet gegen Lyon

Emanuel Adebayor sucht immer noch einen neuen Verein

Der Wechsel des momentan vertragslosen Emanuel Adebayor zu Olympique Lyon hat sich im letzten Moment zerschlagen. Grund dafür soll die Teilnahme des Togoloesen am Afrika Cup 2017 sein. Für Adebayor eine "lächerliche" Ausrede, wie er der französischen Zeitung "L’Équipe" sagte.

"Das ist Unsinn. Sie kamen zu mir nachdem wir uns qualifiziert haben, sie wussten, dass ich spielen werde. (…) Ich bin der Kapitän meines Landes, wie soll ich da nicht spielen? Was wäre, wenn ein Franzose sich geweigert hätte, bei der Euro zu spielen?", bekräftigte der Angreifer seinen Ärger.

Für Adebayor war die Unterschrift in Lyon nach eigener Aussage nur noch Formsache: "Ich kam am Freitag um 10:30 Uhr in Lyon an, um mit dem Coach zu sprechen. Ich dachte, es wäre nur ein Medizincheck vor der Unterschrift." Anschließend habe ihm Lyon-Trainer Bruno Génésio aber noch "überraschende" Fragen gestellt.

"Er wollte wissen, ob ich verheiratet bin, ob ich ein Kind habe. Er hätte einfach nur online nachschauen müssen. Er wollte wissen, wie ich mit den jüngeren Spielern sprechen würde, wenn es mal nicht gut läuft – da wusste ich, dass es noch keine Einigung gab", so Adebayor über die Gespräche.

"Trainer Génésio hat Angst"

Überhaupt warf er Trainer Génésio und Lyon-Chefscout Florian Maurice Unprofessionalität vor: "Génésio hat Angst vor Maurice. Ich wollte mir das Gelände anschauen, um die Atmosphäre aufzusaugen, aber er sagte, dass er vorher mit Florian sprechen müsse. Stellen sie sich vor, Wenger müsste jemanden bei Arsenal fragen, ob er mir eine Tour des Trainingsgeländes geben darf."

Seit diesem Sommer ist der Stürmer vereinslos. Zuletzt war der 63-fache Nationalspieler für Crystal Palace in der Premier League aktiv. In zwölf Spielen gelang dem bulligen Stürmer in der abgelaufenen Saison aber lediglich ein Tor. Seine erfolgreichste Zeit erlebte Adebayor beim FC Arsenal. 24 Treffer erzielte er in der Saison 2007/08 für die Gunners und Arsène Wenger.