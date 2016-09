Inter stoppt Juve - Neapel vorne

Spitze: Inter ist neuer Tabellenführer der Serie A

Juventus Turin hat die Tabellenführung in der Serie A verloren. Der italienische Rekordmeister verlor in Mailand mit 1:2 (0:0) gegen Inter. Stephan Lichtsteiner hatte Juventus zunächst in Führung gebracht (66.), Mauro Icardi (68.) und Ivan Perisic (78.) drehten die Partie.

Mit neun Zählern liegt der Titelverteidiger nach vier Spieltagen nun auf dem zweiten Tabellenrang hinter dem SSC Neapel. Die Süditaliener hatten am Samstag mit 3:1 gegen FC Bologna gewonnen und waren damit zunächst vorläufig an Juve vorbeigezogen.