BVB: Verwirrung um Pulisic

Wie lange bleibt Christian Pulisic (r.) beim BVB?

Christian Pulisic ist die vielleicht größte Perle im mit vielversprechenden Talenten gespickten Kader der Dortmunder Borussia. Kein Wunder also, dass die furiosen Leistungen des US-Boys auch der Konkurrenz nicht verborgen geblieben sind.

Vor allem Jürgen Klopp will angeblich alles daran setzen, das Top-Talent seines Ex-Arbeitgeber an die Anfield Road nach Liverpool zu lotsen. Bereits in diesem Sommer soll der BVB bei einem Angebot über zwölf Millionen Euro zumindest ins Grübeln gekommen sein, ehe man jeglichen Abschiedsgerüchten einen Riegel vorschob. Zuletzt berichteten englische Medien, dass die Schwarzgelben nun sogar alles daran setzen wollen, den Vertrag mit dem 18-Jährigen zu verlängern. Die Frage ist allerdings, bis wann ist der Nationalspieler überhaupt an den BVB gebunden?

Bislang herrscht in den Medien die Meinung vor, Pulsic' Kontrakt laufe im Sommer 2018 aus, nun überrascht der "kicker" jedoch mit einer anderen Zahl. Wie das Fachmagazin erfahren haben will, läuft das Arbeitspapier erst 2019 aus. Gespräche über eine Erweiterung fegte BVB-Manager Zorc demnach locker vom Tisch: "Das ist kein Thema für jetzt", so der Ex-Spieler im "kicker".

Hingegen wolle man in Dortmund vorerst die weitere Entwicklung des Youngster abwarten. Zudem mahnt Zorc seinen Schützling, der angesichts der großen Konkurrenz bei den Borussen bereits mit einem Wechsel kokettiert haben soll, ein wenig zur Demut. "Er ist gerade 18 geworden. Er kann sich freuen, dass er mit noch 17 in der Champions League debütiert und Tore vorbereitet hat und in der Bundesliga Tore geschossen und vorbereitet hat. Das ist ein ganz großes Privileg", so Zorc.