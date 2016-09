Hrádecký: "Europa ist ein Traum"

Lukáš Hrádecký will hoch hinaus

Lukáš Hrádecký zu seinen ambitionierten persönlichen Zukunftsplänen geäußert. "In der Europa League oder der Champions League zu spielen ist ein Traum", verriet der Eintracht-Rückhalt in Interview mit dem "kicker".

Dabei ließ der Torhüter einen langfristigen Verbleib in der hessischen Landeshauptstadt aber offen: "Ob der mit der Eintracht erreichbar ist, weiß ich nicht. Aber Frankfurt war schon mal in der Europa League. Zufrieden wäre ich, wenn ich noch zehn Jahre in der Bundesliga spielen könnte."

Seinen Erfolg führt der finnische Schlussmann vor allem auf seine mentalen Fähigkeiten zurück: "Wenn du einen Fehler machst, muss dir das egal sein, weil du ihn nicht mehr korrigieren kannst. Man darf nicht darüber nachdenken, dass fünf Millionen Leute im Fernsehen zuschauen. Fußball ist auch Spaß, und manchmal passiert eben etwas, was nicht passieren sollte. Das gehört dazu, man muss es akzeptieren, das Positive sehen und das Negative wegschieben."

"Englische Torhüter sind langsam"

Reine Muskelkraft sei dagegen kaum von Vorteil erklärt Hrádecký weiter. "In Dänemark wollten sie, dass ich mehr Muskulatur aufbaue. Aber warum eigentlich? Das macht mich langsamer. Ich mag den Kraftraum nicht. Wenn ich zum Beispiel englische Torhüter sehe, das sind solche Maschinen, aber ich finde sie langsam - selbst Joe Hart manchmal, und das ist schon der Beste", so der Frankfurter Erfolgsgarant, der aus seiner Meinung selten einen Hehl macht: "Heutzutage muss man einfach offen sein, das gehört dazu. Du bist eine öffentliche Person."

Hrádecký war im Sommer 2015 für 2 Millionen Euro von Brøndby IF zur Eintracht aus Frankfurt gewechselt. In der Banken-Metropole wurde der 28-fache Nationalspieler auf Anhieb zum Leistungsträger. Am zurückliegenden Spieltag gegen Leverkusen konnte der Schnapper mit einer souveränen Leistung einen 2:1-Erfolg feiern.