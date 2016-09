Playoff-Spiele gegen die Langeweile?

Robert Holzhäuser regt mit neuen Impulsen die Diskussionen an

Jedes Jahr das gleiche Spiel: Die Liga kämpft um jeden Punkt und am Ende steht der FC Bayern München oben. Geht es nach Robert Holzhäuser, dem ehemaligen Geschäftsführer von Bayer 04, soll sich das ändern. "Die Überlegung, nach Abschluss der Punktrunde die ersten vier Plätze in der Bundesliga auszuspielen, ist aktueller denn je zuvor", so der 66-Jährige gegenüber dem "kicker".

Holzhäuser hatte 2013 nach seiner Verabschiedung als Geschäftsführer in Leverkusen bekräftigt, dass eine Liga-Reform unumgänglich sei. Schließlich wurden die Bayern in jenem Jahr mit 25 Punkten Vorsprung Meister. Damals wurde der ehemalige DFB-Sekretär und Ligapräsident noch belächelt. Inzwischen, so Holzhäuser, würden aber immer mehr Funktionäre auf den Zug aufspringen und umdenken.

In seiner Argumentation bezieht er nicht nur die sportliche, sondern auch die wirtschaftlich-finanzielle Sicht der Liga ein: "Auf Dauer ist die Dominanz eines Klubs nicht gut für den Wettbewerb. Auch den großen Partnern der Bundesliga ist es nämlich nicht egal, wenn - pointiert ausgedrückt - schon Ende Oktober feststeht, wer Meister wird. Mit der Vermarktung der Halbfinal- und Endspiele lassen sich auch Erlöse erzielen, die man vernünftig einsetzen könnte", so Holzhäuser weiter.

Nach der Liga- auch die Pokal-Reform

Einen Vorschlag zur Erneuerung des aktuellen Modus im DFB-Pokal hatte Holzhäuser sogar schon 2007 vorgestellt. Seit Ende 2015 laufen die Gespräche zwischen dem DFB und der DFL. Auch die Bundesligaklubs haben sich für Veränderungen ausgesprochen. Demnach soll es in Zukunft eine Setzliste geben, wie es aktuell aus dem Tennis bekannt ist.

Holzhäuser fordert noch mehr: "Ich kann es bis heute nicht nachvollziehen, warum wegen der Pokalspiele der komplette Spielbetrieb Pause machen muss." In einem Punkt spricht sich der ehemalige Bayer-Geschäftsführer für Stillstand, statt Fortschritt aus. Die Verteilung der TV-Erlöse soll sich seiner Meinung nach nicht ändern: "Es macht Sinn, es bei der Verteilung im Verhältnis 80:20 zwischen Bundesliga und 2. Liga zu belassen. Der Grundgedanke war immer, dass die Bundesliga ihren Unterbau, von dem sie auch profitiert, unterstützt", so der 66-Jährige.

Auch Bayern-Kollege Karl-Heinz Rummenigge hatte bereits im letzten Jahr für eine Setzliste in der Champions League plädiert. Nach herber Kritik war Münchens Vorstandsvorsitzender aber zurückgerudert: "Ich habe bei den Olympischen Spielen gesehen, dass es überall Setzlisten gibt. Nur im Fußball nicht. Aber wenn man das nicht will, ist das okay. Ich bin auch im hohen Alter noch lernfähig."