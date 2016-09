Eintracht in Ingolstadt ohne Huszti?

Vor englischer Woche: Szabolcs Huszti fraglich

Bundesligist Eintracht Frankfurt muss vor dem Punktspiel am Dienstag beim FC Ingolstadt (20:00 Uhr) um den Einsatz von Mittelfeldspieler Szabolcs Huszti bangen.

Der Ungar hat laut Trainer Niko Kovač in der zurückliegenden Partie gegen Bayer Leverkusen "einen Schlag auf den Oberschenkel bekommen". Dennoch hatte der Ungar beim 2:1-Sieg gegen die Werkself 90 Minuten durchgespielt. Außer Huszti meldeten sich aber alle weiteren Spieler fit für die kommende Begegnung.

Die "Adler" sind ordentlich in die neue Saison gestartet. Mit sechs Punkten liegt man momentan auf Platz sieben der Tabelle. Der kommende Gegner Ingolstadt tankte zuletzt mit einem starken Auftritt in der Allianz Arena Selbstvertrauen. Trotz der 1:3-Niederlage gegen den FC Bayern München wollen die Ingolstädter an die Leistung anknüpfen.