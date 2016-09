Janßen möchte langfristig beim VfB bleiben

Olaf Janßen geht gut gelaunt ins Spiel gegen Braunschweig

Olaf Janßen würde nach seiner Zeit als Interimstrainer des VfB Stuttgart gerne weiter für den Zweitligisten arbeiten. "Wenn die neue Trainerkonstellation steht, entscheiden wir, welche Rolle für mich angedacht ist", sagte Janßen einen Tag vor dem Spiel gegen Spitzenreiter Eintracht Braunschweig.

Über die bisherige Arbeit bescheinigt er ein positives Zeugnis: "Wir arbeiten im Trainerteam gut zusammen. Wir gehen die Aufgabe mit Freude an", so Janßen auf der Pressekonferenz. "Die letzten Tage waren wie ein Crashkurs", legte Janßen nach, der wohl nach dem Gastspiel beim VfL Bochum am Freitag wahrscheinlich wieder aus dem Blickfeld rückt. Dennoch legt er den Fokus nun auf das Sportliche: "Ich konzentriere mich auf meine Arbeit, die ist in einer Englischen Woche intensiv genug."

Nach dem Rücktritt von Jos Luhukay strebt der 49-Jährige in seinem zweiten Spiel als Übergangscoach den zweiten Sieg an. Braunschweig habe zwar keine Übermannschaft, werde dem VfB aber "alles abverlangen", sagte er. Die Eintracht habe "eine sehr homogene Mannschaft, bei der jeder weiß, was der andere macht", so der neue Trainer weiter.