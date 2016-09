Tuchel: Guerreiro zu gut für eine Position

Thomas Tuchel ist von seinem Neuzugang Raphaël Guerreiro begeistert.

Thomas Tuchel zeigte sich auf der Dortmunder Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Spiel gegen den VfL Wolfsburg von Neuzugang Raphaël Guerreiro begeistert. André Schürrle droht dagegen für die Partie am Dienstag auszufallen.

"Guerreiro ist viel zu gut, um auf eine Position festgelegt zu werden", lobte Trainer Tuchel den Neuzugang, der zuletzt im Mittelfeld zum Einsatz kam. Der gelernte Außenverteidiger entwickelte sich zudem zum echten Standardspezialisten. Beim 6:0-Kantersieg gegen Darmstadt bereitete Guerreiro auch das 2:0 von Adrian Ramos vor.

"@RaphGuerreiro ist viel zu gut, um auf eine Position festgelegt zu werden." #wobbvb pic.twitter.com/oMa8NxbbiP — Borussia Dortmund (@BVB) 19. September 2016

Für den angeschlagenen André Schürrle könne die Partie am Dienstag dagegen zu früh kommen. "Bei Schürrle bleibt es knapp. Es sieht unverändert schlecht aus", so Tuchel über den aktuellen Fitnesszustand des 25-Jährigen. Der Nationalspieler laboriert momentan an einer Innenbanddehnung. Schon die letzten Partien gegen Legia Warszawa in der Champions League und die Ligapartie gegen Darmstadt hatte der Ex-Mainzer verpasst.

Tuchel hat noch kein Bild über "Wettbewerbsfähigkeit"

Neben Schürrle steht auch Mittelfeld-Abräumer Sven Bender weiterhin nicht zur Verfügung. Wann Bender, der sich bei den Olympischen Spielen in Rio verletzt hatte, auf den Platz zurück kehrt, steht noch nicht fest.

Im Vergleich zu den leichten Siegen über Legia und Darmstadt erwartet Tuchel in Wolfsburg wesentlich mehr Gegenwehr: "Wir müssen uns auf einem komplett neuen Level beweisen. Wolfsburg strahlt in Heimspielen immer Offensivstärke aus."

Dem Lob für sein Team nach zuletzt zwei 6:0-Kantersiegen misst der Trainer nur wenig Bedeutung bei. "Erst ist in den kommenden Wochen können wir uns ein klares Bild über unsere Wettbewerbsfähigkeit machen", sagte er mit Bezug auf die nächsten Aufgaben gegen Wolfsburg, Freiburg, Real Madrid und Leverkusen.