Ried will im Cup die Leistung bestätigen

Die Rieder wollen auch im Cup siegen

Die SV Ried hat zuletzt im ÖFB-Cup kein Auslosungsglück gehabt. Zum dritten Mal in Serie müssen die Innviertler nun schon in der zweiten Runde gegen einen Bundesliga-Konkurrenten antreten. Gegner am Dienstag (ab 19:00 Uhr im weltfussball-Liveticker) ist auswärts der SKN St. Pölten. In der Saison 2014/15 gab es für Ried gegen den WAC eine 0:1-Niederlage und vor einem Jahr erneut gegen die Wolfsberger einen 5:3-Sieg im Elfmeterschießen.

Die Rieder sind nach einem schwachen Saisonstart im Aufwind und holten zuletzt sieben Punkte aus den jüngsten drei Spielen. Darunter zuletzt zwei Siege, einen auch mit dem 3:2-Erfolg gegen den SKN in der NV-Arena. "Die Stimmung im Team ist jetzt natürlich super. Die Zuschauer haben gesehen, dass wir beim Sieg gegen Altach gefightet und gut gespielt haben. Wir haben jetzt in drei Spielen sieben Punkte geholt, das ist eine richtig gute Ausbeute", ist Ried-Trainer Christian Benbennek zufrieden.

Den Schwung wollen die Rieder in den Cup mitnehmen, jedoch wohl ohne Mathias Honsak, der an einer Fersenprellung laboriert. "Es wird keine einfache Partie. Für uns ist es ein wichtiges Spiel. Wir werden uns hineinkämpfen und alles hineinlegen, was wir haben", kündigte der Ried-Coach an. Mit St. Pölten hat man im Cup noch eine Rechnung offen, hatte es doch 2013/14 im Viertelfinale gegen den späteren Finalisten eine 1:2-Niederlage gegeben. "Entscheidend wird sein, welche der beiden Mannschaften den größeren Willen zeigt, das Spiel zu gewinnen", erklärte Ried-Abwehrspieler Özgür Özdemir.

Der SKN St. Pölten erkämpfte sich zuletzt beim heimstarken WAC ein 1:1-Remis, an die Tradition der im ersten Jahr starken Bundesliga-Aufsteiger konnte man bisher aber noch nicht anknüpfen. Mit nur fünf Punkten aus acht Spielen ist die Truppe von Trainer Karl Daxbacher als Vorletzter mitten drinnen im beinharten Abstiegskampf. "Es war kein fußballerischer Leckerbissen, aber die Leistung war eine Moralinjektion", meinte Daxbacher nach dem Punktgewinn gegen den WAC.

Sieben Mal Regionalliga gegen Erste Liga

Mit Ex-Bundesligist Grödig gegen Horn, Schwaz gegen FAC, Kalsdorf gegen LASK, Gurten gegen Kapfenberg, Hartberg gegen Wattens, Amstetten gegen Austria Lustenau und St. Florian gegen Wiener Neustadt kommt es am Dienstag gleich in sieben von neun Cup-Duellen zu Aufeinandertreffen von Regionalligisten mit Mannschaften aus der Ersten Liga. Dazu ist Blau Weiß Linz beim Tiroler Landesligisten Kitzbühel im Einsatz.

Die Bundesliga-Topteams Sturm Graz (beim SK Bad Wimsbach), der im Cup 19 Partien unbesiegte Meister RB Salzburg (beim SC Mannsdorf), Rekordmeister Rapid (am Sportklub-Platz gegen SV Leobendorf), Altach (beim ASK Ebreichsdorf) und die Wiener Austria (bei der Vienna) sind allesamt erst am Mittwoch im Einsatz.

apa/red