Lasogga steht wieder im HSV-Kader

Pierre-Michel Lasogga will wieder für den HSV angreifen

Pierre-Michel Lasogga kehrt in den Kader des Hamburger SV zurück. Trainer Bruno Labbadia, der den Angreifer im Heimspiel gegen RB Leipzig (0:4) überraschend nicht berücksichtigt hatte, berief den 24 Jahre alten Torjäger vor der Abreise in sein 20-köpfiges Aufgebot für das Punktspiel am Dienstag (20:00 Uhr) beim SC Freiburg.

Unser 20-Mann Kader für den Trip nach Freiburg:

Adler, Mathenia, Spahic, Djourou, Sakai, Santos, Ostrzolek 1/2 pic.twitter.com/fAqrozuegg — Hamburger SV (@HSV) 19. September 2016

Seinen Stammplatz hatte Lasogga zuletzt an US-Nationalspieler Bobby Wood verloren, den der HSV in diesem Sommer vom Zweitligisten Union Berlin verpflichtet hat. Den Stürmer hatte Labbadia aus dem Kader und auf die Tribüne verbannt.

Ob Labbadia auf die Dienste seines Top-Stürmers der vergangenen Jahre für die anstehende Partie unter der Woche zurückgreift, bleibt vorerst abzuwarten. Allerdings muss der HSV nach dem unglücklichen Auftritt gegen Leipzig ein verändertes Gesicht zeigen. Lasogga könnte mit seiner kämpferischen Art neue Impulse setzen.