James: "Wollte Real nie verlassen"

James Rodríguez hat ein erstes Ausrufezeichen gesetzt

Der kolumbianische Superstar James Rodríguez hat bei Real Madrid einen schweren Stand. Nach seinem Treffer zum 1:0 gegen Espanyol am vergangenen Sonntag, hat der 25-Jährige Stellung zu seiner Person gezogen und Zweifel aus den letzten Wochen geräumt. Schließlich wurde er im Sommer immer wieder als potenzieller Abgang bei den Madrilenen gehandelt.

"Ich wollte Real nie verlassen", kommentierte James nach dem Spiel die hartnäckigen Spekulationen, wie auf Reals Vereinsseite zu lesen ist. "Ich möchte bei Real Madrid bleiben. Es ist ein Traum und ich werde immer dafür kämpfen. Es gab keine Angebote anderer Vereine, weil ich mir selbst sicher war, dass ich bleiben möchte", so der offensive Mittelfeldspieler.

Dass er in dem voll mit Superstars gespickten Real-Kader nicht immer zum Zug kommt, nimmt James derweil gelassen: "Man muss sich vor Augen führen, dass wir viele sind und dass der Trainer immer entscheidet. Man trainiert so gut es geht und will spielen, aber man muss ruhig bleiben." Die Loyalität zum Verein sei so groß, dass er sogar einen "Bankplatz" akzeptiere.

Auch zu dem von den Medien spekulierten, angespannten Verhältnis zu Trainer Zinédine Zidane hat James eine deutliche Meinung. "Zidane ist mein Idol", stellt der Kolumbianer klar. "Ich habe die Unterstützung von allen Seiten. Auch vom Trainer. Ich habe ein gutes Verhältnis zu Zidane und den anderen", so James weiter. Gut möglich, dass James nach seinem guten Auftritt nun wieder öfter von Anfang an auflaufen darf.