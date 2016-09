Kimmich kommt bei Pep ins Schwärmen

Joshua Kimmich hält viel von seinem einstigen Förderer

Joshua Kimmich hat in dieser Saison dort weitergemacht, wo er in der vergangenen aufgehört hatte: Der Shootingstar bei Bayern München hat unter Carlo Ancelotti sogar den Torriecher entdeckt. Seinen alten Trainer, Pep Guardiola, hat der 21-Jährige nun in höchsten Tönen gelobt.

"Es ist faszinierend zu sehen, wie er in der Lage ist, der Mannschaft nach so kurzer Zeit seinen Stempel aufzudrücken", schwärmte der Bayern-Spieler über die Arbeit seines ehemaligen Förderers in Manchester gegenüber "ESPN". Kimmich ist beeindruckt von dem neuen Gesicht der Citizens: "Ich habe ihre Spiele gegen Manchester United und Borussia Mönchengladbach gesehen. Die Art und Weise, wie sie die Tabelle anführen, ist sehr eindrucksvoll."

Dass Guardiola in Deutschland mit seiner Arbeit kritisch hinterfragt wird, kann der Nationalspieler hingegen nicht nachvollziehen. "In Deutschland sagen einige Leute, dass er bei Bayern gescheitert ist, weil er die Champions League nicht gewonnen hat. Aber ich denke, Bayern war selten so dominant wie unter ihm, als sie drei Meisterschaften hintereinander gewonnen haben."

In München gewann der Katalane außerdem zwei Mal den DFB-Pokal und verhalf unter anderem Joshua Kimmich zu seinem Pflichtspieldebüt in der Bundesliga. Seither ist der Youngstar ein fester Bestandteil des Rekordmeisters.

Seit Juli hat der 45-jährige Guardiola die Verantwortung bei Manchester City übernommen und steht mit den Citizens nach fünf Spieltagen ohne Punktverlust auf dem ersten Tabellenplatz der Premier League.