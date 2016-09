Geldstrafe für Stoke-Coach Hughes

Mark Hughes ist am Montag vom englischen Fußballverband zu einer Zahlung von 8.000 Pfund verurteilt worden.

Der Coach von Stoke City war am 10. September in der vierten Runde der Premier League bei der 0:4-Heimpleite gegen Tottenham wegen heftiger Kritik an Schiedsrichter Anthony Taylor des Innenraums verwiesen worden war. Anlass war eine Gelbe Karte gegen ÖFB-Teamspieler Marko Arnautović für eine vermeintliche "Schwalbe".

