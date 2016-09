Balotelli-Agent kündigt England-Rückkehr an

Aktuell geht der italienischen Ex-Teamspieler in Nizza auf Torejagd

Der mächtige Spieler-Agent Mino Raiola, hat in mehreren Interviews keinen Zweifel daran gelassen, dass sein Schützling Mario Balotelli eine Rückkehr in die englische Premier League anstrebt. "Er tut der Ligue 1 gut, aber es ist sicher, dass er in die Premier League zurückkehren wird", meinte Raiola in der Tageszeitung "Nice-Matin".

Dafür müsse Balotelli aber zunächst seine Leistungen in Nizza stabilisieren, wohin er am letzten Tag der Transferperiode Ende August von Liverpool gewechselt war. "Wenn er seine Tore schießt, wird er im kommenden Sommer für den ein oder anderen Trainer in der Premier League interessant sein", präzisierte Raiola die Pläne des 26-Jährigen.

Der als "Enfant terrible" geltende Balotelli steht aktuell bei OGC Nice unter Vertrag und erzielte im ersten Spiel für seinen neuen Verein beim 3:2-Heimsieg gegen Olympique Marseille 3:2 gleich einen Doppelpack.

