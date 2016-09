2. Match: Jones strebt nach Perfektion

Steffi Jones sucht Perfektion

Die deutschen Fußballerinnen peilen beim Abschluss der EM-Qualifikation in Ungarn den achten Sieg im achten Spiel an.

Schon im zweiten Spiel strebt Steffi Jones nach Perfektion. Sollten die deutschen Fußballerinnen unter der Regie ihrer neuen Bundestrainerin auch ihr letztes EM-Qualifikationsspiel am Dienstag in Ungarn zu Null gewinnen, wäre die Bilanz makellos: Acht Siege in acht Spielen - kein Gegentor.

Obwohl einen Monat nach dem Triumph im Maracana die meisten Olympiasiegerinnen von Rio fehlen, zweifelt fast niemand am Gelingen dieses Unterfangens. Schließlich endete das Hinspiel 12:0. "Klar, ich erwarte einen Sieg", sagte auch Jones, die am Freitag beim 4:0 (3:0) in Russland einen gelungenen Einstand gefeiert hatte.

Liste der Fehlenden

Dabei ist die Liste der Fehlenden schier endlos. Trotz der Rücktritte von Spielführerin Saskia Bartusiak, Melanie Behringer und Annike Krahn werden die Goldmedaillengewinnerinnen Laura Benkarth, Sara Däbritz, Melanie Leupolz, Leonie Maier, Lena Goeßling, Isabel Kerschowski und Alexandra Popp geschont. Außerdem fehlen Dzsenifer Marozsan, Simone Laudehr, Pauline Bremer, Felicitas Rauch, Lina Magull, Mandy Islacker und Meike Kämper (alle verletzt oder krank).

Eine große Rolle spielen die Personalprobleme allerdings nicht. Wie schon in Moskau geht es in Györ um nichts mehr. Die zweimaligen Welt- und achtmaligen Europameisterinnen hatten schon im April ihr Ticket für die Endrunde in den Niederlanden (16. Juli bis 6. August 2017) gelöst. Neben sieben Siegen in sieben Spielen können die Titelverteidigerinnen vor dem Auftritt in Ungarn 34:0 Tore vorweisen.

Endrunde im Visier

Diese Zahlen interessieren Jones allerdings wenig. Die Trainer-Novizin, die seit dem Herbst vergangenen Jahres als Assistentin ihrer Vorgängerin Silvia Neid erste Praxiserfahrung gesammelt hat, will in erster Linie die Nachrückerinnen testen und sie an die Mannschaft heranführen.

Schließlich hat Jones, die mit der zweiten Hälfte in Moskau nicht zufrieden war, bereits jetzt die Endrunde im Visier. "Wir wollen erfolgreich bleiben, keine Frage. Das ist unser Selbstanspruch, eine andere Erwartungshaltung darf es nicht geben", sagte die 43-Jährige: "Unser Ziel ist es, Europameister zu werden. Dafür werden wir alles tun, das ist der nächste Schritt."

Wie in Russland wird die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) auch in Ungarn von Anja Mittag auf den Platz geführt. Ob die 31 Jahre alte Übergangs-Kapitänin das Amt der Spielführerin auch zukünftig ausüben wird, wollen Jones und der Mannschaftsrat im Oktober entscheiden.