Monopolkommission: DFL-Vermarktung neu regeln

Die DFL muss die Vermarktung von Übertragungsrechten überdenken

Die Monopolkommission hat sich für verbrauchernahe Auflagen bei der Vermarktung von Übertragungsrechten für Bundesligaspiele ausgesprochen. Die zentrale Vermarktung durch die Deutsche Fußball Liga in ihrer bisherigen Form lehnen die Wettbewerbshüter ab.

In ihrem am 20. September in Berlin vorgelegten Gutachten empfiehlt die Kommission "aus Gründen der Rechtssicherheit, die bisherige Praxis nicht weiter fortzusetzen".

Die Monopolkommission ist ein unabhängiges Expertengremium, das die Politik in Wettbewerbsfragen berät. Sie hat nicht die Befugnisse des Kartellamtes. Das Amt hat die zentrale Vermarktung bisher unter Auflagen erlaubt.