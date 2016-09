Gladbach ohne Raffael nach Leipzig?

Raffael ist Schlüsselspieler bei Borussia Mönchengladbach

Schlechte Nachrichten für Borussia Mönchengladbach vor dem schweren Gang zu Aufsteiger RB Leipzig: Schlüsselspieler Raffael wird der Fohlenelf nach Informationen der "Bild" beim Gastspiel in Sachsen fehlen.

Das twitterte das Boulevardblatt am Dienstag. Ein genauer Ausfallgrund wurde nicht genannt. Sollte sich der Bericht bestätigen, wäre dies ein schwerer Schlag für die Mannschaft von Trainer André Schubert. Raffael gehörte in den letzten Wochen zu den stärksten Gladbachern, traf beim 4:1-Heimsieg am Sonntag gegen Werder Bremen doppelt.

Für den Brasilianer selbst, kürzlich von Lothar Matthäus als Gladbachs "Königstransfer der vergangenen Jahre" bezeichnet, wäre der Ausfall ebenfalls ganz bitter. Denn in Leipzig hätte der 31-Jährige seinen 100. Bundesligaeinsatz für die Borussia absolviert. Dieses runde Jubiläum muss nun offenbar noch warten.