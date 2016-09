Hertha eine "Überraschung" für Ancelotti

Carlo Ancelotti ist überrascht von der Hertha

Der Tabellenzweite tritt beim Tabellenersten an: Im Spitzenspiel bei Bayern München am Mittwochabend in München will Hertha BSC die Bundesliga spannend halten.

Außergewöhnliche Spiele erfordern außergewöhnliche Maßnahmen. Pál Dárdai hat sich deshalb für das Duell beim FC Bayern in München etwas ganz Besonderes einfallen lassen. "Ich habe die Taktik schon mit unserem Busfahrer besprochen. Er fährt vor unser Tor, und dann mauern wir", sagte der Trainer von Hertha BSC vor dem Spitzenspiel der beiden besten Mannschaften der Bundesliga am Mittwoch - und grinste.

Humor haben sie, die Berliner, zumal auf ihrem blauen Bus die herrlich selbstironische Aufschrift steht: "Eigentlich wollten wir mit dem Flieger kommen." Allerdings könnte ihnen das Lachen schnell vergehen: In seinen bisherigen sechs Pflichtspielen hat der FC Bayern bereits 23 Treffer erzielt. Dárdai will sich und seine Mannschaft dennoch nicht entmutigen lassen. "Wir wollen", betonte er, "in München ungeschlagen bleiben."

Dárdai hofft auf gute Stimmung

Nicht verlieren in München - schon dies ist ein ambitioniertes Vorhaben. Ungeschlagen blieb die Hertha beim FC Bayern zuletzt im August 2004, der letzte Sieg liegt noch viel weiter zurück: Oktober 1977. Dárdai ficht das nicht an. Schließlich hat seine Mannschaft bei ihren drei Siegen in der Bundesliga ja auch erst ein Gegentor kassiert. Gegen die Bayern setzt er zudem auf die "sehr gute" Stimmung in der Kabine.

Diese Qualitäten hat auch Carlo Ancelotti erkannt. Die Hertha sei dynamisch, kompakt und aggressiv, sie habe eine guten Teamgeist. "Es wird schwierig für uns", behauptete der Trainer am Tag vor dem Spiel, "wir müssen 100 Prozent Leistung bringen." Und ja, "es ist schon eine Überraschung", sagte er, dass dieses Spiel ein Spitzenspiel sei, aber andererseits: So wie die Hertha bisher aufgetreten sei, "ist es auch keine Überraschung".

Von seiner eigenen Mannschaft erwartet Ancelotti nach dem wenig überzeugenden 3:1 gegen den FC Ingolstadt eine Leistungssteigerung. "Wir müssen besser spielen", betonte er. Sehr zupass kommt dem FC Bayern (neun Punkte, 11:1 Tore), dass gegen die Hertha (neun, 6:1) die zuletzt erkrankten Thomas Müller, Philipp Lahm, Mats Hummels sowie David Alaba wieder zur Verfügung stehen. Außerdem wird Jerome Boateng wieder in der Startelf stehen, wie Ancelotti verriet, und Arjen Robben zum Kader gehören. Der Superstar, so deutete der Trainer an, wird wohl in der zweiten Halbzeit kommen.

Rasen-Sorgen

Sorgen bereitet Ancelotti der miserable Zustand des Spielfelds in der Arena. "Der Rasen ist nicht gut, aber der Klub weiß das und arbeitet daran, ihn so schnell wie möglich zu verbessern", sagte der Italiener. Offenkundig ist der Naturteil des auch aus Kunstfasern bestehenden Hybridrasens durch einen Pilz beschädigt - fünf Spiele in 13 Tagen tun ein Übriges. Nun sind die Greenkeeper in der Arena im Dauereinsatz.

Die Hertha hat es derweil hart getroffen mit dem Ausfall von Vladimir Darida. Der Tscheche musste noch am Montag wegen eines Außenbandrisses im Sprunggelenk operiert werden und wird wohl den Rest des Jahres fehlen. "Ohne Vladi wird sich unser Spiel verändern, aber wir haben gute Jungs, die die Lücke füllen können", sagte Dárdai und betonte: "Im Fußball gibt es immer Wunder."