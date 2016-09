Bayer-Coach Schmidt ändert Startelf

Bayer-Trainer Roger Schmidt stellt sein Team wohl um

Trainer Roger Schmidt hat im Heimspiel von Bayer Leverkusen gegen den FC Augsburg am Mittwoch Veränderungen in der Start-Elf des Werksklubs angekündigt. "Es wird in den englischen Wochen von Spiel zu Spiel personelle Änderungen geben. Sicher auch am Mittwoch", sagte der 47-Jährige auf der Pressekonferenz am Dienstag.

Zuletzt hatte Bayer bei Eintracht Frankfurt (1:2) verloren und schon die zweite Saisonniederlage hinnehmen müssen. Allerdings mahnte Schmidt zur Geduld: "Die Saison ist sehr lang, und man braucht einen langen Atem, um seine Ziele zu erreichen!"

Ein Ende der Leidenszeit des dauerverletzten Stefan Kießling scheint sich derweil anzudeuten. "Kießling ist seit zwei Wochen komplett dabei und könnte noch vor der Länderspielpause eine Kader-Option sein", betonte Schmidt. Der Torjäger laboriert seit Wochen an einer Hüftblessur.