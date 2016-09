Stöger warnt vor Schalke - Bittencourt fehlt

Warnt vor Schalke: FC-Coach Peter Stöger

Eitel Sonnenschein am Geißbockheim: Der Start des 1. FC Köln in die neue Spielzeit ist eindrucksvoll gelungen. In der englischen Woche reisen die Domstädter nun nach Gelsenkirchen zum punkt- und torlosen FC Schalke. Peter Stöger warnt vor zu viel Euphorie - auch, weil ein Leistungsträger ausfällt.

Auf der turnusmäßigen Pressekonferenz vor dem Match in der Veltins Arena bestätigte der Österreicher zunächst, was ohnehin zu erwarten war: "Wir sind mit dem Saisonstart sehr zufrieden", so der 50-Jährige gegenüber den Pressevertretern. Kein Wunder: Drei Spiele, sieben Punkte, 5:0 Tore - unter der Leitung des früheren Austria-Coaches ist der ehemalige Chaosklub zu einem Anwärter auf den Europapokal avanciert. Entsprechend positiv bewertet er die Entwicklung: "Der FC ist ein funktionierender Verein, wo in den letzten Jahren mehr richtige als falsche Entscheidungen getroffen wurden".

Beim Versuch, den aktuellen Lauf auch auf Schalke fortzusetzen, wird ein Eckpfeiler des Teams jedoch nicht helfen können. "Leo Bittencourt wird morgen nicht zur Verfügung stehen", gab Stöger am Dienstag bekannt. Der zuletzt überragende Deutsch-Brasilianer, Torschütze beim 3:0-Erfolg gegen den SC Freiburg, laboriert an muskulären Problemen im rechten Oberschenkel.

Großer Respekt vor Schalke

Das Duell mit den schwach gestarteten Königsblauen geht der Trainer mit viel Demut an. "Schalke ist eine Mannschaft mit großartigen Spielern. Sie ist aber erst spät zusammengekommen und braucht Zeit. Dennoch - von den Punkten her ist es bei Schalke weit unter Wert. Das wissen wir auch", analysiert der gebürtige Wiener.

Er dürfte allerdings gute Erinnerungen an die letzten Auftritte bei den Knappen haben: Zwei Mal traten die Kölner seit dem Wiederaufstieg in Gelsenkirchen an - beide Male siegte die Stöger-Truppe, zuletzt gar 3:0 im Oktober 2015. Das Fazit des 50-Jährigen: "Ich fahre immer gerne auf Schalke".