Debüt von Leverkusens Dragović offen

Dragović (r.) muss wohl weiter auf der Bank schmoren

Seit zwei Wochen trainiert Aleksandar Dragović bei Bayer Leverkusens. Trainer Roger Schmidt lässt jedoch weiter offen, wann der Neuzugang sein Debüt in Deutschlands höchster Spielklasse geben wird.

"Es wird in den englischen Wochen von Spiel zu Spiel personelle Änderungen geben", lautete vor der Partie am Mittwoch gegen den FC Augsburg Schmidts vage Antwort auf die Frage nach dem Einstand des 25-jährigen Österreichers. Dragović trainiert seit zwei Wochen in Leverkusen.

Nach langer Verletzungspause rückt das Comeback von Stürmer Stefan Kießling näher. "Stefan ist seit zwei Wochen komplett dabei und könnte noch vor der Länderspielpause eine Kader-Option sein", sagte Schmidt. Der 32 Jahre alte Angreifer Kießling laborierte an einer Entzündung in der Hüfte.