Schaub vor Verlängerung mit Rapid

Louis Schaub steht offenbar vor einer längeren grün-weißen Zukunft

Der SK Rapid führt offenbar Verhandlungen über eine Vertragsverlängerung mit Offensiv-Juwel Louis Schaub. "Es läuft gut. Wir wollen es bald verkünden", wird Sportdirektor Andreas Müller im "Kurier" bezüglich einer Verlängerung zitiert.

Derzeit läuft der Vertrag mit dem 21-Jährigen im nächsten Sommer aus. Unter Dach und Fach ist zwar noch nichts, "aber mit einer Verlängerung sieht es gut aus", meinte Schaub-Berater Walter Künzl.

Das Gehalt des technisch versierten Publikumslieblings soll ordentlich aufgestockt werden. Im aktuellen Kontrakt hat Schaub noch eine Ausstiegsklausel. Wenn es nach Rapid geht, soll diese gestrichen werden.

Das ist jedoch noch ein Punkt, bei dem noch keine Einigkeit herrscht. "Louis hat mit dem auslaufenden Vertrag und seinen Leistungen alle Trümpfe in der Hand. Aber ich denke an eine Lösung, die für Louis und Rapid passt", so Künzl.

red