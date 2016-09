Schmidt gegen Playoff-Idee des Ex-Bayer-Boss

Roger Schmidt will beim bewährten System bleiben

Bayer Leverkusens Trainer Roger Schmidt lehnt die Idee, Playoffs am Ende der Bundesliga-Saison um die Deutsche Meisterschaft zu veranstalten ab. Damit stellt er sich gegen den Ex-Bayer-04-Boss Wolfgang Holzhäuser, der die Idee zum wiederholten Male in den Raum geworfen hatte.

"Die Überlegung, nach Abschluss der Punkterunde die ersten vier Plätze in der Bundesliga auszuspielen, ist aktueller denn je zuvor! Auf Dauer ist die Dominanz eines Klubs nicht gut für den Wettbewerb", hatte Holzhäuser gesagt. Nun entgegnete Schmidt: "Zum Abschluss der Saison spielen die ersten Vier nochmal um die Meisterschaft? Man kann immer über Neuerungen nachdenken, aber viele Dinge sind genau so gut, wie sie im Moment sind. Über 34 Spieltage ist es die beste Art und Weise, die beste Mannschaft der Saison zu ermitteln."

Den Gedankengang des 66-Jährigen kann er jedoch nachvollziehen. "Dadurch, dass Bayern München so extrem dominant ist, und auch Dortmund auf einem sehr hohen Niveau spielt und diese Mannschaften wirtschaftliche Rahmenbedingungen haben, die sie konsequent und gut ausnützen, geht gefühlt so ein bisschen die Spannung verloren. Aber das sollte nicht dazu führen, an dem Modus, der sich bewährt hat, etwas zu ändern", so Schmidt weiter.