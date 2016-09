BVB-Jugendtrainer Wolf folgt auf Luhukay

Hannes Wolf ist der neue Coach des VfB Stuttgart

Der VfB Stuttgart ist auf der Suche nach einem neuen Trainer in Dortmund fündig geworden. Hannes Wolf, bislang A-Jugendcoach bei Borussia Dortmund, wird den zurückgetretenen Jos Luhukay beerben. Das berichten der "sid" und die "WAZ" übereinstimmend.

Demnach soll Wolf allerdings noch nicht am Dienstagabend im Rahmen des Spiels der Schwaben gegen Eintracht Braunschweig offiziell vorgestellt werden, sondern erst am Mittwoch. Aufsichtsratsvorsitzender Martin Schäfer bestätigte dies im Vorfeld des Zweitliga-Spitzenspiels und sagte bei "Sky": "Wir werden den neuen Trainer am Mittwoch vorstellen". Ob es sich bei dem neuen Übungsleiter tatsächlich um Hannes Wolf handelt, wollten die Schwaben indes noch nicht bestätigen.

Bereits zuvor heiß es im "kicker", dass Wolf der Auserwählte der Stuttgarter Geschäftsführung ist. Und das aus gutem Grund. Der 35-Jährige gewann nicht nur die U19-Meisterschaft im vergangenen Sommer, sondern zuvor auch zwei Titel mit der U17. Zum selbst gewählten Kurs des VfB würde Wolf hervorragend passen. Luhukay nahm auch deswegen seinen Hut, weil er sich mit Sportvorstand Jan Schindelmeiser uneins über den Einbau junger Spieler war. Bei Wolf dürfte das kein Problem sein.

Schon in den vergangenen Tagen hatte sich abgezeichnet, dass VfB-Sportdirektor Schindelmeiser bei der Suche eines Nachfolgers einen eher unbekannten Kandidaten favorisiert. Neben Wolf war auch Daniel Farke, Trainer der zweiten Mannschaft Borussia Dortmunds, gehandelt worden. Auch Hoffenheims U19-Coach Domenico Tedesco galt als Kandidat.