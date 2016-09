VfL setzt Siegesserie fort - Aalen patzt

In der Spitzengruppe angekommen: Osnabrück bleibt auf Kurs

Jubelstimmung in lila-weiß: Der VfL Osnabrück hat sich vorerst an die Tabellenspitze der 3. Liga gesetzt. Die Niedersachsen bezwangen Rot-Weiß Erfurt an der Bremer Brücke klar. Konkurrent VfR Aalen musste derweil mit einem Remis vorlieb nehmen.

Am 8. Spieltag setzten sich die Osnabrücker souverän mit 3:0 (1:0) gegen die Gäste aus Thüringen durch und feierten so den dritten Dreier in Serie. Bastian Schulz hatte die Hausherren in der 25. Minute per Strafstoß in Führung gebracht, nachdem Kwasi Wriedt im Sechzehner umgesenst worden war.

Im zweiten Durchgang trug sich der Gefoulte ebenfalls in die Torschützenliste ein, als Gäste-Schlussmann Klewin eine direkt auf den Kasten gezirkelte Ecke nur nach vorne klären konnte und Wriedt aus kurzer Distanz einschob (60.). Den Schlusspunkt setzte schließlich Joker Robert Kristo, der exakt 15 Sekunden nach seiner Einwechslung den Sack endgültig zumachte (86.).

Später Rückschlag für Aalen

Profitiert haben die Osnabrücker auch vom Patzer eines direkten Konkurrenten: Der VfR Aalen musste sich vor eigenem Anhang mit einem 1:1 (1:0) gegen den Halleschen FC begnügen, bleibt allerdings ungeschlagen. Lange Zeit sah es in der Scholz Arena nach einem Erfolg der Gastgeber aus, nachdem Mika Ojala in der 27. Minute per Freistoß getroffen hatte. Elf Minuten vor dem Ende traf Selim Aydemir gegen seinen Ex-Klub jedoch zum Ausgleich.

Im Duell der Aufsteiger hat der FSV Zwickau unterdessen dank eines Dreierpacks von Marcel Bär einen überraschend deutlichen Heimsieg gegen Jahn Regensburg gefeiert. Die entfesselten Sachsen gewannen nach einer Galavorstellung mit 4:0 (1:0). Neben Bär (37., 48., 55.) netzte Jonas Nietfeld (83.) zum Endstand.

Keine Tore bekamen die Zuschauer dagegen in Duisburg zu sehen. Die Zebras kamen gegen Holstein Kiel nicht über ein 0:0 hinaus und verpassten so den Sprung an die Tabellenspitze.