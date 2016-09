Mega-Vertrag: Lewy wohl bald Top-Verdiener

Robert Lewandowski (r.) soll Thomas Müller als FCB-Top-Verdiener ablösen

Robert Lewandowski ist noch bis Ende Juni 2019 an den FC Bayern gebunden, für Europas Top-Klubs allerdings kein Grund, nicht die Fühler nach dem polnischen Goalgetter auszustrecken. Jeglichen Abwerbeversuchen will man in München jetzt aber wohl einen millionenschweren Riegel vorschieben. Mittel zum Erfolg: ein Mega-Vertrag.

Das neue Arbeitspapier ist laut der "Sport Bild" bis zum Sommer 2021 datiert und spült den 28-Jährigen kurzerhand an die Spitze der FCB-Gehaltsliste. Wie das Fachblatt erfahren haben will, würde Lewy bei einer Erweiterung seines Kontrakts Bayern-Urgestein Thomas Müller, der immerhin satte 15 Millionen Euro im Jahr kassieren soll, als Top-Verdiener ablösen. Verhandlungen mit Lewandowskis Berater Cezary Kucharski sollen dazu bereits im Februar aufgenommen worden sein. Nun steht eine Einigung offenbar kurz bevor.

Lewandowski selbst verzückte die Fans des Rekordmeisters unlängst, als er die hartnäckig kursierenden Gerüchte über ein Engagement im königlichen Starensemble von Real Madrid kurzerhand vom Tisch fegte. "Mich hat das nicht wirklich beschäftigt", so der Angreifer, der hinzufügte, dass die Bayern sein Ansprechpartner seien und man sicher eine Lösung finden werde.

Nun wurde der Nationalspieler sogar nochmal etwas deutlicher: "Ich spiele beim FC Bayern und für mich zählt nur, was der FC Bayern macht", zitiert die "Sport Bild" Lewandowski. Worte, die man im Süden der Republik gerne hören wird. Kein Wunder, knüpft Lewandowski doch nahtlos an seine Glanzsaison aus dem Vorjahr an und grüßt mit fünf Treffern aus drei Partien schon wieder von der Spitze der Bundesliga-Torjägerliste.