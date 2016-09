Weigl dankt Schweini: "Gab mir viele Tipps"

Julian Weigl dankt Bastian Schweinsteiger

Julian Weigl ist der aufgehende Stern bei Borussia Dortmund. Nun verriet der Youngster, wie Weltmeister Bastian Schweinsteiger ihm bei seiner Karriere hilft und wie er sich selbst als Spieler sieht.

Unvergessen ist der Moment eines buchstäblichen Generationenwechsels: Beim Abschiedsspiel von Bastian Schweinsteiger wurde der ehemalige DFB-Kapitän für Julian Weigl ausgewechselt. "Er hat mich gefragt, ob ich die Kapitänsbinde nehmen will, aber ich habe gesagt: Lass mal lieber", lacht der BVB-Spieler im Interview mit der "Sport Bild".

Er habe allerdings bei den Länderspielen und der EM viel mit Schweinsteiger gesprochen. "Er hat mich von Anfang an an die Hand genommen", schwärmt Weigl: "Er hat mir viele Tipps gegeben und schreibt mir auch jetzt noch häufig SMS. Dafür bin ich ihm total dankbar, da ich denke, dass ich von so einer Persönlichkeit noch sehr, sehr viel lernen kann."

Wie Schweinsteiger spielt Weigl auf der Position des Sechsers. Seine Rolle in der Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel sieht der 21-Jährige als die des "Lieferanten": "Ich spiele vor der Abwehr, hole die Bälle ab und versuche, unsere kreativen, schnellen Leute zu bedienen", so Weigl.

Dass er in so jungen Jahren eine Führungsrolle in der Mannschaft einnimmt, ist für seine Teamkollegen anscheinend kein Problem. "Meine zentrale Position bringt es mit sich, dass ich den Mund aufmachen muss, wenn ich das Spiel steuern will, sonst funktioniert es nicht. Ich bin froh, dass das Team keinen Unterschied macht, ob ich 20 oder 30 bin", ist der Jungspund erleichtert. Nach seiner schnellen Entwicklung mit dem Wechsel aus der 2. Bundesliga von 1860 München zu Borussia Dortmund, bis hin zur EM-Teilnahme in Frankreich ist sich Weigl heute sicher: "Ich würde nicht mehr tauschen wollen."