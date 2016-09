Real-Star: "Mor bald einer der Besten"

Álvaro Morata lobt den BVB und Emre Mor

Am zweiten Spieltag der Champions-League-Gruppenphase empfängt Borussia Dortmund am kommenden Dienstag die Königlichen von Real Madrid. Vor dem Duell hat Real-Torjäger Álvaro Morata nur Lob für den BVB übrig.

Speziell das erste Saison-Match des BVB in der Königsklasse gegen Legia Warschau hat sich der Real-Stürmer angesehen. Mit seiner Spielanlage sei die Borussia "eine der besten Mannschaften Europas. Sie haben sehr viele neue, hungrige Spieler geholt, was wichtig war. Das hat man ja schon beim 6:0 in Warschau gemerkt", sagte der Spanier der "Sport Bild": "Sie wollen den Ball haben, wollen dominant sein. Sind schnell, spielen gern Konter. Wir natürlich auch. Wichtig wird sein, wer weniger Ballverluste hat. Da könnten wir es als Auswärtsmannschaft leichter haben."

Auch zu einigen Spielern der Schwarzgelben äußerte sich Morata. Speziell den 19-Jährigen Neuzugang Emre Mor lobt der gebürtige Madrilene in höchsten Tönen. "Mich begeistert Emre Mor. Da hat Dortmund wirklich einen Riesentransfer gemacht. Wie schnell der ist, was er alles am Ball kann. Das kann einer der besten Spieler Europas werden", meint Morata, der selbstverständlich auch Aubameyang, Marco Reus und Mario Götze auf dem Zettel hat.

Ein alter Bekannter

Ein alter Bekannter hat es dagegen schwerer beim BVB: "Nuri Şahin, ein wunderbarer Mensch. Als ich ihn hier bei Real als 17-Jährigen kennenlernte, sagte er mir: 'Bleib ruhig, du wirst deinen Weg machen.' Im Flieger habe ich immer neben ihm gesessen. Ich hoffe, er ist bald wieder in der Stammelf", drückt Morata dem türkischen Nationalspieler, der unter Thomas Tuchel aktuell kaum zum Zug kommt, die Daumen.

Doch auch wenn Morata Borussia Dortmund und seine Spieler lobt, sieht er Real besser: "Wir haben den besten Kader der Welt. Bale, Ronaldo, Benzema, James – das sind alles Weltklassespieler", postuliert der 23-Jährige, der selbst schon in der Jugend Reals spielte und nach zwei Jahren bei Juventus Turin in diesem Sommer an seine alte Wirkungsstätte zurückkehrte.

Vorbild Lewandowski

Der Mittelstürmer verriet zudem, wer sein großes Vorbild ist: "Lewandowski ist der beste Stürmer, den es gibt, auch technisch trotz seiner Größe. Von Lewandowski versuche ich mir viel abzugucken, ich versäume kein Spiel von ihm, versuche aus seinen Bewegungen zu lernen." Dennoch ist für den Rechtsfuß auch klar, wer der Beste Spieler der Welt ist - natürlich Teamkollege Ronaldo. "Cristiano steht über allen anderen. Mir gefällt er besser als Messi. Ich sehe, wie er arbeitet, wie er ackert, wie er kämpft, sich tagtäglich den Arsch aufreißt."

Am Dienstag kommt es zum Aufeinandertreffen Reals mit dem BVB in der Gruppe F der Champions League, die Dortmund mit drei Punkten und einem besseren Torverhältnis vor den Madrilenen anführt. Das weiße Ballett hat sein erstes Spiel ebenfalls gewonnen. Álvaro Morata hatte in der 90. Minute den 2:1-Siegtreffer gegen Sporting CP geschossen.