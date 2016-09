Auba bestätigt PSG-Interesse: "Schwach gemacht"

Pierre-Emerick Aubameyang hatte ein Angebot von PSG

Pierre-Emerick Aubameyang hatte im Sommer eine Anfrage vom französischen Serienmeister und Scheichklub Paris Saint-Germain, die er jedoch ablehnte. Das bestätigte er beim französischen Radiosender "RMC".

Zu ausführlichen Gesprächen sei es gar nicht erst gekommen, erklärte Aubameyang. "Nicht, weil ich nicht zu PSG wollte, sondern weil Paris es schwach gemacht hat. Wie dem auch sei, das ist das, was mir mein Vater gesagt hat", erklärte Aubameyang, dessen Berater sein Vater ist, und fügte an: "Vielleicht wäre es besser, wenn sie einen Sportdirektor hätten."

Die Hauptstädter wurden Anstatt bei Aubameyangs Vater zunächst beim BVB vorstellig: "Ich betonte, dass der Kontakt über meinen Vater laufen muss, doch sie gingen hinter seinem Rücken direkt zum BVB und der machte die Tür zu", sagte der Offensivmann.

Bereits in den letzten Jahren habe es öfter Angebote von Paris gegeben: "PSG hat es in den letzten Jahren oft probiert. Mein Vater wurde bei Gesprächen aber häufig abgewürgt", verriet der Dortmunder, dessen Vertrag bei den Borussen noch bis 2020 läuft. Um den Gabuner, der 2013 aus Saint-Étienne kam, ranken sich immer wieder die wildesten Transfergerüchte. Auch Real Madrid zeigt regelmäßig Interesse an einer Verpflichtung des 27-Jährigen.