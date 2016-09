Čeferin: Europaweite EM bleibt einzigartig

München ist einer von 13 Austragungsorten der EURO 2020

Der neue UEFA-Präsident Aleksander Čeferin hat erneut bekräftigt, dass die EURO 2020 eine einmalige Veranstaltung werden wird.

"Die Europäische Fußball-Union wollte das Spiel so feiern, wie wir es lieben und schätzen", sagte der Slowene bei der Vorstellung des Logos für die Endrunde: "Was könnte besser sein, als die EM, für ein einziges Mal, in alle Ecken des Kontinents zu vergeben?"

Das Logo der EM in vier Jahren, die in 13 europäischen Städten ausgetragen wird, darunter München, zeigt die Silhouetten von sechs mehrfarbigen Fans rund um die silberne Henri-Delaunay-Trophäe auf einer grünen Brücke.

Introducing the #EURO2020 logo and London host city logo pic.twitter.com/wegZhGcBm0 — UEFA (@UEFA) 21. September 2016

Gespielt wird 2020 in Deutschland, Aserbaidschan, Belgien, Dänemark, Ungarn, Irland, Italien, den Niederlanden, Rumänien, Russland, Schottland, Spanien und England. Im Londoner Wembley-Stadion finden beide Halbfinals und das Endspiel statt.