Wolf: "Ohne Klopp säße ich nicht hier"

Hannes Wolf ist neuer Trainer beim VfB Stuttgart

Neu-Coach Hannes Wolf vom VfB Stuttgart hat die Wichtigkeit von Jürgen Klopp für seine Entwicklung als Trainer hervorgehoben. "Ich habe Jürgen Klopp 2009 kennengelernt und er hat mich damals gefragt, ob wir in Dortmund zusammenarbeiten wollen. Ohne Klopp säße ich heute nicht hier", sagte Wolf bei seiner Vorstellungspressekonferenz in Stuttgart.

"Du brauchst immer jemanden, der dir auf die nächste Ebene hilft. Das war damals Jürgen, jetzt ist es der VfB Stuttgart", ergänzte der 35-Jährige, dessen Fußballphilosophie der des früheren Erfolgstrainers des BVB ähnelt. "Wir wollen schnellen, intensiven und emotionalen Fußball spielen. Wir wollen Schritt für Schritt wachsen", sagte Wolf.

Er selbst sehe sich aber nicht als Kopie von Klopp oder dessen Dortmunder Nachfolger Thomas Tuchel. "Ich hatte das große Glück, dass ich bei Tuchel und Klopp an der Arbeit teilhaben durfte. Die Türen waren offen. Ich war mit auf dem Trainingsplatz. Das war großartig. Ihr Einfluss hat mich sehr geprägt. Aber ich versuche, meinen eigenen Weg zu finden", so der ehemalige A-Jugend-Coach der Borussia.

Ob seine Verpflichtung durch den VfB "mutig" sei, wollte Wolf nicht beurteilen. Auf jeden Fall sei sein Engagement bei den Schwaben aber "schlüssig". Jeder Trainer auf Top-Niveau habe irgendwo seine Karriere im Profibereich gestartet. "Wir haben Respekt vor der Aufgabe hier in Stuttgart. Aber wenn wir uns das nicht zutrauen würden, würde ich nicht hier sitzen", erklärte der Fußballlehrer weiter.

"Kurz- und langfristige Ziele verbinden"

Fragen nach seiner Trainerpersönlichkeit beantwortete Wolf ausweichend. Er wies allerdings daraufhin, dass er nicht nur Nachwuchsspieler, sondern zu Beginn seiner Trainerlaufbahn auch Erwachsene gecoacht habe. Wichtig sei ihm, in seiner Arbeit, auch "als Mensch zu überzeugen. Wir brauchen ein neues Gespür für diese Mannschaft, wollen auf menschlicher Ebene aber unseren Weg aus Dortmund weitergehen", sagte Wolf.

Sein Debüt auf der VfB-Bank gibt der neue Übungsleiter am Freitag (18:30 Uhr) ausgerechnet in seiner Geburtstagsstadt Bochum beim dortigen VfL. "Ich kenne den VfL Bochum natürlich, aber wir wollen als VfB Stuttgart dorthin fahren und etwas holen", gab sich der neue Mann an der Seitenlinie unsentimental.

Die Amtsübernahme in der Englischen Woche bezeichnete Wolf als "große Herausforderung". Bis zur Partie beim Revierklub seien noch einige Weichen zu stellen. "Wir müssen regenerieren, Frische entwickeln. Aber gleichzeitig müssen wir eine Haltung für das Bochum-Spiel herausbilden. Wir arbeiten insgesamt daraufhin, kurz- und langfristige Ziele zu verbinden."