Juventus mit Rekord-Umsatz in Italien

Schöne Zahlen für Italiens Fußball-Meister

Italiens Rekordmeister Juventus hat in der vergangenen Saison einen Rekord-Umsatz für Vereine aus der italienischen Serie A erzielt.

Der Titelverteidiger aus Turin erwirtschaftete 387,9 Millionen Euro. Das sind um 11,4 Prozent oder 39,7 Millionen Euro mehr als im Jahr zuvor, wie Juventus am Mittwoch bekannt gab. Der Gewinn von 4,1 Millionen bedeute ein Plus von 1,8 Millionen im Vergleich zum Vorjahr, hieß es in einer Mitteilung.

apa/red