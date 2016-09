Baba: Schalke-Fans "einfach nur geil"

Baba findet Schalke und seine Fans klasse

Es sind turbulente Tage bei S04, die es Neuzugang Abdul Rahman Baba nicht einfach machen, Fuß zu fassen. Doch der Außenbahnspieler beißt sich durch und fühlt sich auf Schalke schon pudelwohl.

Während es in der Bundesliga für die Knappen noch nicht so gut läuft, zeigte der Verein gegen OGC Nice eine gute Leistung, bei der Baba zudem ein Tor erzielte. Eigentlich sollte danach gegen Berlin alles besser laufen, aber Schalke verlor erneut in der Liga, wobei der Neuzugang eine ordentliche Partie ablieferte. "Es war vielleicht keine Katastrophe, aber wirklich zufrieden war ich mit meiner Leistung in Berlin nicht", sagte der 22-Jährige gegenüber "bundesliga.de".

Am Mittwochabend erwarten die Königsblauen die Kölner Geißböcke. "Der 1. FC Köln ist eine sehr gute Mannschaft, die sich seit längerem kontinuierlich steigert. Nichtsdestotrotz brauchen wir diese drei Punkte", sagte der Abwehrspieler, ist jedoch trotz der bisherigen Ergebnisse positiv gestimmt: "Zum einen wissen wir, dass wir über große Qualität im Kader verfügen, zum anderen setze ich auf die fantastische Unterstützung unserer Fans."

Baba kennt die Bundesliga

Baba weiß, dass das Umfeld und die Verantwortlichen weiter geduldig bleiben müssen. "Auf Schalke hat es im Sommer einen großen Umbruch gegeben, bei den handelnden Personen und auch im Kader. Bis das alles zusammengewachsen ist, braucht es einfach etwas Zeit." Immerhin kennt der Linksverteidiger den neuen Coach, Markus Weinzierl, aus gemeinsamen Augsburger Zeiten. "Er hat für jeden seiner Spieler ein offenes Ohr und hört dir zu, wenn du ein Problem hast. Für mich ist natürlich besonders wichtig, dass er mir das Gefühl gibt, unbedingt an mich zu glauben. Das ist sehr wichtig, gerade für einen jungen Spieler." Dass Weinzierl zudem auf das Spiel über die Außenbahnen setzt, kommt der Chelsea-Leihgabe entgegen.

Auch sonst gibt es kaum Anpassungsschwierigkeiten, da der Ghanaer die Bundesliga sehr genau kennt. "Ein bisschen war und ist es für mich wie Nach-hause-kommen, wenn ich in Stadien wie die Commerzbank-Arena in Frankfurt oder das Olympiastadion in Berlin einlaufe. Und die Veltins-Arena bei Heimspielen im Schalke-Trikot zu erleben, das ist natürlich das Highlight."

Obwohl die Fans in Augsburg auch schon großartig gewesen seien, habe er noch nie zuvor solch eine Begeisterung unter den Anhängern wie auf Schalke erlebt. "Schalke ist für mich ein absoluter Top-Klub der Bundesliga." Unglaublich sei zudem die Art und Weise und vor allem die Zahl der Fans gewesen, die den Verein in der Europa League in Nizza unterstützt hätten. "Ich glaube, es waren rund 2.000, die die weite Anreise auf sich genommen haben. Das war – entschuldigen Sie den Ausdruck – einfach nur geil!"

"Ich werde alles für diesen Klub geben"

Auch im Vergleich zum FC Chelsea seien die Schalke-Fans eine ganze Stufe höher einzustufen. "Klar, dass auch die "Blues" eine große Anhängerschaft haben", sagte Baba, betonte aber: "Trotzdem ist Schalke ganz anders. Zwar habe ich keine Zahlen parat. Aber rein gefühlsmäßig würde ich sagen, dass die Reisebereitschaft der Schalker Fans weit größer ist.

Die Spielweise in Englands höchster Spielklasse sei noch robuster und körperbetonter als in Deutschland. "In der Bundesliga dagegen wird der feinere Fußball gespielt." Zwar stimme das Klischee nicht, dass auf der Insel die Bälle nur von hinten lang herausgeschlagen werden, aber "der Fußball in der Bundesliga ist taktisch noch ausgefeilter als der in der Premier League."

Dass er als Leihgabe noch eine ungewisse Zukunft vor sich habe und zur Zeit nicht genau klar ist, ob er im nächsten Jahr bei den "Blues" oder in Königsblau spielt, ist für Baba kein Problem. "Ich denke jetzt nur an Schalke und fühle mich auch hundertprozentig als Schalker. Ich kann nicht voraussagen, ob alles so klappt, wie wir uns das jetzt vorstellen. Aber ich kann versprechen, dass ich alles, wirklich alles für diesen Klub geben werde."