HSV zittert um Kostić-Einsatz gegen Bayern

Filip Kostić droht gegen die Bayern auszufallen

Am Dienstag sollte Filip Kostić eigentlich mit nach Freiburg reisen, fiel aber kurz vor der Abfahrt verletzt aus. Nun zittert der HSV um den Einsatz seines Flügelflitzers für die Partie gegen die Bayern am Samstag.

"Er hat seit zwei Tagen Probleme im Leistenbereich", musste der Sprecher der Hanseaten, Jörn Wolf, mitteilen. Ob der Serbe zur Verfügung steht, wenn der Rekordmeister am Wochenende in das Volksparkstadion kommt, ist noch völlig offen. "Wir müssen abwarten, wie sich das entwickelt", sagte Wolf weiter.

In Freiburg sprang Top-Talent Luca Waldschmidt für den Verletzten ein und gab sein Debüt von Beginn an. "Wir halten sehr viel von ihm, wollen ihn weiterentwickeln", sagte Labbadia vor der Partie, die der Bundesliga-Dino am Ende 0:1 verlor. Nach gut einer Stunde nahm der Coach den 20-Jährigen jedoch vom Feld, weil er blass geblieben war.

Hamburg hofft also weiter, dass Neuzugang und Routinier Kostić rechtzeitig fit wird. Doch die Zeit läuft gegen den Serben.